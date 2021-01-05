Bursa'da dayı yeğen arasında kavga çıktı

Yıldırım ilçesinde aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, dayısını bıçakla yaraladı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana gelen olayda, aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle Kerem Yılmaz G. (34) ve yeğeni Mert Can S. arasında tartışma çıktı.

DAYISINI BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Can S, yanındaki bıçakla Kerem Yılmaz G.'yi sırtından bıçakladı.

Mert Can S. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mert Can’ın dayısını bıçakla yaraladığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa bir süre sonra Mert Can S. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



