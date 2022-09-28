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- Bursa’da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı
Bursa’da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı
İnegöl ilçesinde arkadaşı Şahin Ç. tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki Mesut A., yaralı halde sağlık ocağına sığındı. Mesut A. hastaneye sevk edilirken, Şahin Ç. de gözaltına alındı.
- 28.09.2022 - 13:48
- Güncelleme : 28.09.2022 - 13:53
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 1’inci Leylak Sokak’ta Şahin Ç., yolda karşılaştığı arkadaşı Mesut A. ile arkadan konuşma nedeniyle tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Şahin Ç., Mesut A.’yı bıçakladı.
Yaralı halde sağlık ocağına sığındı
Yaralı halde kaçarak yakındaki sağlık ocağına sığınan Mesut A., ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırgan gözaltına alındı
Tedaviye alınan Mesut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şahin Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.