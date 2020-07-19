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- Bursa'da define arayan şüphelilere suçüstü
Bursa'da define arayan şüphelilere suçüstü
İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, şüphelileri kazı yaparken yakaladı.
- DHA
- 19.07.2020 - 17:43
Bursa'da 3 define avcısı, ormanlık alanda define bulmak için kolları sıvadı.
Öğle saatlerinde Kestel ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Jandarma ekipleri, Ballıkaya mevkiinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
KAÇAK KAZI YAPIYORLARDI
Harekete geçen ekipler, bölgede yaptığı aramada kaçak kazı yapan Y.Y. (50), M.Ş. (45) ve S.K.'yi (52) suçüstü yakaladı.
Kazı aletleriyle birlikte gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Şüphelilerin kazı yaptığı anlar ise jandarma ekiplerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı VİDEO