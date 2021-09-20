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- Bursa'da dengesini kaybeden bir kişi, katlı otoparkın 3'üncü katından düştü
Bursa'da dengesini kaybeden bir kişi, katlı otoparkın 3'üncü katından düştü
- DHA
- 20.09.2021 - 18:12
- Güncelleme : 20.09.2021 - 18:26
Saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkta meydana gelen olayda, 5 katlı otoparkın 3'üncü katında yürüyen İlker Atalay, dengesini kaybetti.
3'ÜNCÜ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Otoparkın 3'üncü katından beton zemine düşen Atalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker Atalay, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'da dengesini kaybeden bir kişi, katlı otoparkın 3'üncü katından düştü VİDEO
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlker Atalay'ın otoparkın 3'üncü katından yola düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Atalay'ın binanın 3'üncü katından otopark girişindeki beton zemine düştüğü anlar yer aldı.