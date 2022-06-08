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- Bursa’da dengesini kaybeden şahıs, 10 metre yükseklikten düştü
Bursa’da dengesini kaybeden şahıs, 10 metre yükseklikten düştü
- 08.06.2022 - 08:38
- Güncelleme : 08.06.2022 - 09:15
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde bulunan Alacahırka Mahallesi’ndeki vadide arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı (37), saat 03.00 sıralarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı.
Kargı'yı kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Halatla çektiler
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Kargı'yı kurtarmak için çalışma başlattı.
Kurdukları halat sistemiyle yaralıyı yukarı çeken ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.
Bursa’da dengesini kaybeden şahıs, 10 metre yükseklikten düştü VİDEO
Sağlık durumu iyi
DHA’nın haberine göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbrahim Kargı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kargı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.