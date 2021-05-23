Bursa'da, deniz manzarası eşliğinde bedava tatil yapıyorlar

Bursa'da pandemiyi fırsat bilenler karavan tatiline yöneldi. Karavanını alan vatandaşlar, denize kıyısında bedavaya tatil yapıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi karavancıların akınına uğradı. İlçeye karavanlarıyla birlikte gelen vatandaşlar, seyrine doyulmaz manzara karşısında bedava tatil yaparak, edindikleri dostlarla vakit geçirme imkanı buluyor.

KARAVAN TATİLİ

Mudanya ilçesindeki park alanında, deniz kenarına çektikleri karavanlarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, evleri yerine günlerini deniz kıyısına park ettikleri karavanlarda geçiriyor.

Burada sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne kurdukları masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp manzaranın keyfini çıkarıyor.





DENİZE SIFIR TATİL

Burada vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Selçuk Gündüz şu ifadeleri kullandı;

"Biz burada denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burada çok sayıda karavancı arkadaş var. Evlerimizde kalmıyor, burada denize sıfır bedava tatil yapmanın keyfini çıkartıyoruz. Burada devamlı kalanlar, hafta sonu gelen arkadaşlar da var. Bilhassa hafta sonu burası dolup taşıyor.





"DALGA SESİYLE UYANIYORUZ"

Burada dalga sesiyle uyuyup deniz sesiyle uyanıyoruz. Deniz kıyısına attığımız masalarda çayımızı yudumlayıp yemeğimizi yiyoruz. Biz burada hayatın tadını çıkartıyoruz."