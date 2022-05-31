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    Bursa'da denize giren çocuk boğuldu

    Kıyafetlerini çıkarıp, denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
    • 31.05.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:59
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    Bursa'da denize giren çocuk boğuldu

    Bursa’nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 No’lu sahile giden çocuk, saat 17.00 sıralarında denize girdi.

    Denizden çıkmayan çocuğun boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Balıkçılar tespit etti

    Boğulan çocuğun yeri, balıkçılar tarafından tespit edildi.

    Çevreden biri, suya girerek çocuğu kıyıya çıkardı.

    Bursa da denize giren çocuk boğuldu #1

    Bankta kıyafetleri bulundu

    Sahilde bank üzerinde kıyafetleri bulunan çocuğun, 14 yaşındaki Cenk Ayhan olduğu tespit edildi.

    Polisler ve balıkçılar tarafından kıyıya çekilen çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Bursa da denize giren çocuk boğuldu #2

    Hayati fonksiyonlara rastlanılmadı

    DHA’nın haberine göre; yapılan kontrolde hayati fonksiyonlara rastlanılamayan Cenk Ayhan, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da denize giren çocuk boğuldu #3


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