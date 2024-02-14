İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren ucuzluk mağazasına giren G.Ş. (28), raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı.
Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan G.Ş., mağazada gezmeye başladı.
İş yerinden deodorantlar, kozmetik ürünleri çalan G.Ş., mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
Tutuklandı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri izlediği güvenlik kamerası kayıtlarının ardından G.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı.
Hakim karşısına çıkan G.Ş. tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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