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    Bursa'da dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapıldılar

    Dere suyunda ürüklenen minibüste bulunan iki kişi, araçtan son anda atladı.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 18:57
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    Bursa'da dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapıldılar

    Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’nde, Y.A.'nın kullandığı 16 CDM 66 plakalı minibüs, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçmek için hareket etti.

    Ancak minibüs, bir süre ilerledikten sonra şiddetini artıran suya kapıldı.

    İÇİNDEKİLER SON ANDA KURTULDU

    Sürücü ile araçta bulunan bir yolcu, minibüsten son anda atlayarak suya kapılmaktan kurtuldu. Minibüs ise derenin döküldüğü kısımdaki kayalıklara çarparak durdu.

    Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bursa'da dere üzerindeki köprüde akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular

    Bursa da dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapıldılar #1

    Bursa da dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapıldılar #2

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