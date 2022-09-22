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    Bursa'da dere yükseldi ortalık can pazarı oldu

    Bursa’da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerdeki suyun debisi yükseldi. Suyu izleyen adam bir anda dereye düştü.
    • 22.09.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:38
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    Bursa'da dere yükseldi ortalık can pazarı oldu

    Bursa'nın Gökdere mahallesinde meydana gelen dere taşması, vatandaşlara zor anlar yarattı. Hava şartları sebebiyle aniden bastıran sağanak yağışla birlikte derelerin suyu yükseldi.

    Taşan dereyi izlerken bir anda suya düştü

    Yükselen sulara baktığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Menderes Kahveci (52), incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı.

    İncir ağacına tutundu, hayatta kalmaya çalıştı

    Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, esnaftan bulduğu ip ve merdiveni sarkıtarak Kahveci’yi kurtarmak için seferberlik yaptılar.

    Bursa da dere yükseldi ortalık can pazarı oldu #1

    Ölümle burun buruna geldi, tüm gücüyle ipe sarıldı

    Çok korktuğu gözlenen Kahveci, son bir cesaretle ipi tutarak uzatılan merdivenden tırmandı.  İHA'nın haberine göre, olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söyleyen Kahveci, polis ekipleri tarafından uzatılan urgan ve merdivenle yukarı çekildi ve herhangi bir sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını aktardı.


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