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Bursa'da dereye düşen araçtan çıkarıldı
Bursa'da kontrolden çıkıp dereye uçan minibüste mahsur kalan sürücü Yusuf Demirel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 15.04.2021 - 15:44
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 64 yaşındaki Yusuf Demirel yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Bedre Deresi’ne uçtu.
Demirel, su seviyesinin yaklaşık 70 santimetre olduğu derede, aracında mahsur kaldı.
Demirel bağırarak yardım isteyince çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
YARA ALMADAN KURTULDU
Gelen itfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel’i kurtardı.
Demirel, kazayı yara almadan atlatırken, araç ise çekici ile dereden çıkartıldı.