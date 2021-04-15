Euro
9.6934
0.11%
Dolar
8.0855
0.18%
Altın
455.57
1.16%
Borsa
1.408
-0.05%
Bitcoin
508.428
-2.44%
EXEN Coin
28.78
6.59%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Bursa'da dereye düşen araçtan çıkarıldı

    Bursa'da kontrolden çıkıp dereye uçan minibüste mahsur kalan sürücü Yusuf Demirel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da dereye düşen araçtan çıkarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 64 yaşındaki Yusuf Demirel yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Bedre Deresi’ne uçtu.

    Demirel, su seviyesinin yaklaşık 70 santimetre olduğu derede, aracında mahsur kaldı.

    Demirel bağırarak yardım isteyince çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Gelen itfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel’i kurtardı.
    Demirel, kazayı yara almadan atlatırken, araç ise çekici ile dereden çıkartıldı.

    Bursa da dereye düşen araçtan çıkarıldı #1

    Bursa da dereye düşen araçtan çıkarıldı #2

    Bursa da dereye düşen araçtan çıkarıldı #3

    Bursa da dereye düşen araçtan çıkarıldı #4

    Bursa da dereye düşen araçtan çıkarıldı #5

    Bursa da dereye düşen araçtan çıkarıldı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir