Bursa'da dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldular

Bursa'da yabancı uyruklu Marva Seymen'in kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazada Marva Seymen ve yanındaki arkadaşı Najlaa Samman burunları bile kanamadan araçtan çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kent merkezine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Marva Seymen direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da dere yatağına uçtu.

Otomobilin aşağıya uçtuğunu gören çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazadan sonra sürücü Marva Seymen ile araçtaki arkadaşı 36 yaşındaki Najlaa Samman, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazada burunları bile kanamayan Seymen ve Samman uzun süre kendilerine gelemedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şok geçiren Seymen ve Samman'ı ambulanslara taşıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 2 kadın, detaylı kontrol için Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















