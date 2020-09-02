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    Bursa'da dev kamyon, pikapın üzerinden geçti: 1 ölü

    Bursa'nın Orhaneli ilçesinde termik santrale kömür taşıyan kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçerken, kamyonetin sürücüsü araçtan atlayıp kurtuldu, ancak yanındaki yolcu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 01:57
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    Bursa'da dev kamyon, pikapın üzerinden geçti: 1 ölü

    Bursa Orhaneli Termik Santralin kömür havzasında termikte çalışan Sinan Durakmesaiye başladıktan sonra aynı şirkete ait pikap kamyonetin sürücüsü ile birlikte kömür sahası içerisinde kontrole çıktı.

    SÜRÜCÜ SON ANDA KENDİNİ DIŞARI ATTI

    Kamyonet kömür havzasına giden dar yolda ilerlerken kömür ve hafriyat taşıyan İ.A. idaresindeki dev kamyonla burun buruna geldi. Kamyonetin sürücüsü son anda şoför mahallinden atlayıp canını kurtardı.

    Bursa da dev kamyon, pikapın üzerinden geçti: 1 ölü #1

    YANINDAKİ YOLCU, EZİLEREK CAN VERDİ

    Araçta yolcu tarafında bulunan Sinan Durak ise dev kamyonun üzerinden geçip adeta pestile çevirdiği kamyonetin içerisinde ezilerek can verdi. Termik santral içerisinde itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolün ardından Durak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Bursa da dev kamyon, pikapın üzerinden geçti: 1 ölü #2

    Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından olayla ilgili Orhaneli Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 28 yaşındaki 1 çocuk babası Sinan Durak’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durak’ın yarın Çöreler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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