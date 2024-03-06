Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ömer Doğan idaresindeki tır, Mezitler bölgesinde seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak devrildi.
Sürücü Doğan, tırın ön kısmımın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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