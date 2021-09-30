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- Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
- AA
- 30.09.2021 - 00:31
- Güncelleme : 30.09.2021 - 00:46
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ali Akbulut (51) yönetimindeki tır, Bursa-Ankara Karayolu Çeltikçi Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Akbulut'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra İnegöl Devlet Hastanesini kaldırıldı.
Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı VİDEO