İçi alkol dolu poşetin ateşe verilip, üzerine atılması sonucu yanan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. 14 yaşındaki Burak’ın babası "Oğlum ellerini kaybedebilir, hayatı söz konusu" dedi.

Bursa’da 10 Aralık Cuma akşamı Yıldırım’a bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta iddiaya göre, Burak A. (14), iki arkadaşı ile birlikte otururken bir meslek lisesinde üretimi yapılan dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13), elindeki alkollü maddeyi ateşe verip Burak A.’nın üzerine attı.

Talihsiz çocuğun alev aldığını gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun büyük kısmında ağır yanıklar oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

"OLAY ŞAKALAŞMA DİYE GÜNDEME GELDİ"

Yaşanan olayın şakalaşma değil, kasten yapıldığını söyleyen baba Taner Altun, "Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.A, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip, oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış. Bu olay şakalaşma diye gündeme geldi. Ancak ifade veren çocuk korktuğundan dolayı, ‘Ben yoktum. Bakkala gittim’ gibi şeyler söylemiş. Çocuk aklı. Hayatında böyle bir durum yaşamadığı için böyle söylemiş. İfadesini değiştirip, doğruyu söyleyecek. Şu an oğlumun hayatî tehlikesi devam ediyor. Ayrıca sakat kalma riski de bulunuyor.

Bursa'da dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu VİDEO







"OĞLUMA KİNİ VARDI"

Vücudunun hayatî bölgelerinde aşırı yanıklar var. Bilerek doldurup atıyor. Oğluma kini vardı. Zaman zaman kavga ediyorlardı, ama biz çocuk kavgası deyip üzerinde durmuyorduk. Bu çocuk, mahallece bilinen sorunlu bir çocuk. Benim oğluma denk geldi. 3 gündür hastanede yatıp kalkıyorum. Acil bir durum olursa diye ayrılamıyorum. Ancak eşimi savcılığa gönderdim. Okul idaresi, aile ve çocuk hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan İ.K., polis tarafından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.K.isimli şahıs, haftada bir gün karakola gidip imza atacak.

































