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    Bursa'da dikkatsiz yayaya otobüs çarptı

    Bursa’da dikkatsiz vatandaş karşıdan karşıya geçerken otobüs çarptı. Yaralının durumu ciddi.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 07:19
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    Bursa'da dikkatsiz yayaya otobüs çarptı

    Bursa’da yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşa yola dikkat etmeyince otobüs çarptı.

    Otobüs çarpan A.A, ön cama vurarak ağır yaralandı.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALININ DURUMU CİDDİ

    A.A hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken otobüs şoförü göz altına alındı.

    VATANDAŞLARA GÖRE OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN HATASI YOK

    Kazayı gören vatandaşlar ise otobüs şoförünün hatasının olmadığını dile getirdi.

    Bursa da dikkatsiz yayaya otobüs çarptı #1

    Bursa da dikkatsiz yayaya otobüs çarptı #2

    Bursa da dikkatsiz yayaya otobüs çarptı #3

     

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