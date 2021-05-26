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- Bursa'da dikkatsiz yayaya otobüs çarptı
Bursa'da dikkatsiz yayaya otobüs çarptı
Bursa’da dikkatsiz vatandaş karşıdan karşıya geçerken otobüs çarptı. Yaralının durumu ciddi.
- İHA
- 26.05.2021 - 07:19
Bursa’da yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşa yola dikkat etmeyince otobüs çarptı.
Otobüs çarpan A.A, ön cama vurarak ağır yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALININ DURUMU CİDDİ
A.A hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken otobüs şoförü göz altına alındı.
VATANDAŞLARA GÖRE OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN HATASI YOK
Kazayı gören vatandaşlar ise otobüs şoförünün hatasının olmadığını dile getirdi.