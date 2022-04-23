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- Bursa’da dilencilerin sahaya servisle dağıtıldığı anlar
Bursa’da dilencilerin sahaya servisle dağıtıldığı anlar
- 23.04.2022 - 11:09
- Güncelleme : 23.04.2022 - 11:48
Bursa'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde bulunan Yeşil Camide dilencilerin olduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri operasyon düzenledi.
Cami kapısında çocuklarıyla dilenen kadın direnip çığlık atarak vatandaşlardan yardım istedi. Zabıta ekiplerinin operasyonu karşısında kadın arkasına bakmadan kaçmaya başladı.
Bursa’da dilencilerin sahaya servisle dağıtıldığı anlar VİDEO
Araçla şehir merkezine dağıtıldılar
Bir araçla topluca şehir merkezinde bazı noktalara servis edilen dilenciler de vatandaşlarca görüntülendi.
İHA'nın haberine göre, otomobille belirli noktaya gelerek dilenmek için kullandıkları aksesuarları alarak dilenmeye hazırlanan şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Duygu sömürüsü yapanlara izin verilmeyecek
Zabıta ve polis ekipleri kesinlikle şehirde dilencilere ve duygu sömürüsü yapan kişilere izin verilmeyeceğini açıkladılar.