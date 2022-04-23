Osmangazi'de dilencilere yönelik operasyon esnasında şehir merkezine araçlarla bırakılan dilenciler kameralara yansıdı.

Bursa'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde bulunan Yeşil Camide dilencilerin olduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri operasyon düzenledi.

Cami kapısında çocuklarıyla dilenen kadın direnip çığlık atarak vatandaşlardan yardım istedi. Zabıta ekiplerinin operasyonu karşısında kadın arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

Bursa’da dilencilerin sahaya servisle dağıtıldığı anlar VİDEO

Araçla şehir merkezine dağıtıldılar

Bir araçla topluca şehir merkezinde bazı noktalara servis edilen dilenciler de vatandaşlarca görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, otomobille belirli noktaya gelerek dilenmek için kullandıkları aksesuarları alarak dilenmeye hazırlanan şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Duygu sömürüsü yapanlara izin verilmeyecek

Zabıta ve polis ekipleri kesinlikle şehirde dilencilere ve duygu sömürüsü yapan kişilere izin verilmeyeceğini açıkladılar.