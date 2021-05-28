Bursa'da dilencilerin üstünden 6 bin 690 lira çıktı

Bursa'da dilencilerin üstünden 6 bin 690 lira çıktı

Yapılan denetimlerde biri çocuk 6 kişi yakalanırken, Zabıta Daire Başkanlığı’na götürülen dilencilerden çıkan 6 bin 690 liraya el konuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihî mekânları mesken tutup, vatandaşların merhamet duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı düzenlediği operasyonlara devam ediyor.

Zabıta amiri nezaretinde 4’ü motorlu olmak üzere 20 zabıta personelinden oluşan ekip, dilencilik yapanlara sıkı takip başlattı.

1'İ ÇOCUK 6 DİLENCİ YAKALANDI

Yapılan denetimlerde biri çocuk 6 dilenci yakalanırken, Acemler’deki Zabıta Daire Başkanlığı’na götürülen dilencilerin üzerinden toplam 6 bin 690 TL çıktı.

PARAYA EL KONULDU

Haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33’üncü maddesi gereği idarî para cezası uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paraya el konuldu.

Öte yandan, çocuk yaştaki dilenci hakkında işlem yapılması için konu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından açıklamada, vatandaşların dilencilerin sözlerine itibar etmemesi, bağış yapmak isteyen vatandaşların da yardımlarını ilgili kurumlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecekleri belirtildi.









