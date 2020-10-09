Dolar
7.9499
0.0805%
Euro
9.3618
0.1208%
Altın
1907.39
0.7032%
Borsa
1150.49
0%
G. Altın
487.032
0.7421%
Bitcoin
86069.08
0.2773%
EXEN Coin
12.97
-0.07%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Bursa’da dini nikahlı eşini bıçakladı

    46 yaşındaki adam, sofrada tuz nedeniyle tartıştığı 23 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından bıçaklandı. Genç kadın gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 08:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da dini nikahlı eşini bıçakladı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 5. Güzel Sokak'ta bulunan evine gelen Nazım T. (46), yemek için 2 yıllık dini nikahlı eşi Merve A.’nın (23) hazırladığı sofraya oturdu.

    Eşi Merve A.’nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T., uyarıda bulundu.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Bu tuz yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. imam nikahlı eşinin üzerine yürürken Merve A., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.’yi göğsünden yaraladı. Nazım T. kanlar içinde yere yığılırken, eşinin durumunu gören Merve A. durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Bursa’da dini nikahlı eşini bıçakladı #1

    ‘KENDİ KENDİMİ BIÇAKLADIM’ DEDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan Nazım T., polis ekiplerine bıçağı kendi kendine sapladığını söylerken Merve A. eşini tartışma sırasında bıçakladığını itiraf etti.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nazım T., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nazım T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa’da dini nikahlı eşini bıçakladı #2

    “SEN SOR DİYE BIÇAKLADIM”

    Öte yandan Merve A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının ‘Eşinizi neden bıçakladınız?” sorusuna, “Sen sor diye bıçakladım.” diye cevap verdi.

    Gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da dini nikahlı eşini bıçakladı #3

     

    Bursa’da dini nikahlı eşini bıçakladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir