Bursa’da dini nikahlı eşini bıçakladı

46 yaşındaki adam, sofrada tuz nedeniyle tartıştığı 23 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından bıçaklandı. Genç kadın gözaltına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 5. Güzel Sokak'ta bulunan evine gelen Nazım T. (46), yemek için 2 yıllık dini nikahlı eşi Merve A.’nın (23) hazırladığı sofraya oturdu.

Eşi Merve A.’nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T., uyarıda bulundu.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Bu tuz yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. imam nikahlı eşinin üzerine yürürken Merve A., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.’yi göğsünden yaraladı. Nazım T. kanlar içinde yere yığılırken, eşinin durumunu gören Merve A. durumu polis ekiplerine haber verdi.

‘KENDİ KENDİMİ BIÇAKLADIM’ DEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan Nazım T., polis ekiplerine bıçağı kendi kendine sapladığını söylerken Merve A. eşini tartışma sırasında bıçakladığını itiraf etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nazım T., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nazım T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“SEN SOR DİYE BIÇAKLADIM”

Öte yandan Merve A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının ‘Eşinizi neden bıçakladınız?” sorusuna, “Sen sor diye bıçakladım.” diye cevap verdi.

Gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.