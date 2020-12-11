Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu refüje çarparak kaza yapan Abuzer Bakırcı, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’de öğretmen olan Abuzer Bakırcı, aracıyla evine giderken yolda kalp krizi geçirdi.

KONTROLÜ KAYBEDEREK KAZA YAPTI

Trafik ışıklarında beklerken rahatsızlanan ve sonrasında kontrolü kaybederek orta refüje çarpan 47 yaşındaki Abuzer Bakırcı’ya, ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yoldan geçen bir sağlık personelinin yardımcı olduğu öğretmen Bakırcı’nın, kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle de kaza yaptığı öğrenildi.

KALP MASAJI YAPILDI

Trafik ekipleri tarafından olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, araçtan çıkardıkları Bakırcı’yı kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bakırcı, ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Abuzer Bakırcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.