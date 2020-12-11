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    Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

    Seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu refüje çarparak kaza yapan Abuzer Bakırcı, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 14:28
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    Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’de öğretmen olan Abuzer Bakırcı, aracıyla evine giderken yolda kalp krizi geçirdi.

    KONTROLÜ KAYBEDEREK KAZA YAPTI

    Trafik ışıklarında beklerken rahatsızlanan ve sonrasında kontrolü kaybederek orta refüje çarpan 47 yaşındaki Abuzer Bakırcı’ya, ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

    Yoldan geçen bir sağlık personelinin yardımcı olduğu öğretmen Bakırcı’nın, kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle de kaza yaptığı öğrenildi.

    KALP MASAJI YAPILDI

    Trafik ekipleri tarafından olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, araçtan çıkardıkları Bakırcı’yı kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

    Bursa da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti #1

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Bakırcı, ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Abuzer Bakırcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Bursa da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti #2

    Bursa da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti #3

    Bursa da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti #4

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