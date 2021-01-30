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    Bursa'da dolandırıcılar, 'altın bulduk' mesajı atıyor

    Bir grup dolandırıcı, bulduklarını iddia ettikleri altınları 20 bin lira karşılığında 49 yaşındaki Emin Çil'e vereceğini söyledi. Çil, altın bulduğunu söyleyen dolandırıcıları polise şikayet etti.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 13:26
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    Bursa'da dolandırıcılar, 'altın bulduk' mesajı atıyor

     

    Bursa'nın İznik ilçesinde çinicilik işiyle uğraşan Emin Çil’in (49) cep telefonuna, bilmediği bir numaradan bir mesaj geldi.

    Gelen mesajda, “Süleyman abi, ben Hasan. Şu an teyzemlerin köyündeyim. Teyze ağzından bir şey kaçırdı. Zeytinliğin içinde eski bir çeşme varmış, bunu yıkmışlar. Temelinden eski deriye sarılı çömleğin içinde 1 TL ebadında Arapça yazılı altın paralar çıkarmışlar. Bunu el altından çıkarma imkanımız varsa ara." ifadeleri yer aldı.

    Bu durumdan şüphelenen Çil, konuyu kendi imkanlarıyla araştırmaya başladı.

    "20 BİN TL AYARLA, MANİSA'YA GEL KONUŞALIM"

    Kendisine mesaj atılan numarayı arayan Çil, telefon görüşmesinde  şüpheliyi tanıyormuş gibi davrandı, konuyu anlatmasını istedi.

    Şüpheliden  'Telefonda konuşulmaz' yanıtını alan Çil, paranın hesapta  hazır olduğunu söyledi.

    Altın paraları ortaklaşa alacaklarını belirten şüpheli kendisinde 20 bin lira olduğunu, Çil'den de 20 bin lira ayarlamasını istedi.

    Bursa da dolandırıcılar, altın bulduk mesajı atıyor #1

    "PARALAR ABDÜLHAMİT DÖNEMİNE AİTMİŞ"

    Şüpheli Çil' e kendisini Manisa' da yaşadığını bu konuların telefonda konuşulacak konular olmadığını belirterek, "Paraların üzerinde Arapça yazılar var. Abdulhamit dönemine aitmiş galiba. 1533 tane altın sikke var. Şu an teyzemin fazla beklentisi yok, onu sen gelince konuşacağız. Ben sana 'alıcı' diye hitap edeceğim. O'na kendi imkanımızca bir şeyler verelim." dedi.

    Bursa da dolandırıcılar, altın bulduk mesajı atıyor #2

    ÇİL'İN İŞİNİ BİLEMEYİNCE GERÇEK ANLAŞILDI

    Çinicilik işiyle uğraşan Çil'in, telefondaki dolandırıcılık şüphelisine karton toplayarak geçimini sağladığını belirtmesinin ardından, şüpheli, "Biliyorum biliyorum ben seni. Sen beni tanımadın mı? Hasan ben. Pazarlama işindeydim, bal, pekmez, zeytinyağı satıyordum. Nakliyatçı olan. Tanıdın mı şimdi beni, ben Hasan Yıldız." dedi.

    Bursa da dolandırıcılar, altın bulduk mesajı atıyor #3

    "SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

    Böylelikle telefondaki dolandırıcılık şüphelisinin kendisini tanımadığını anlayan Emin Çil, "Siz bu şekilde insanların duygularını nasıl sömürüyorsunuz? Hiç mi vicdan azabı yok sizde? Yazıklar olsun, sizi Allah'a havale ediyorum. Bunların hepsi yalan dolan." diye tepki gösterdi.

    Telefon görüşmesini kaydeden Çil, polise giderek şikayette bulundu.

    Bursa da dolandırıcılar, altın bulduk mesajı atıyor #4

    Bursa da dolandırıcılar, altın bulduk mesajı atıyor #5

    Bursa da dolandırıcılar, altın bulduk mesajı atıyor #6

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