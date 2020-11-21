Bursa'da dolandırıldığını düşünen işletme sahibi, soyulduğunu fark etti

Alışveriş yapma bahanesiyle dükkana giren hırsız, çekmecedeki paraları çaldı.

Bursa'da müşteri kılığındaki hırsız, iş yerinde soygun yaptı.

Osmangazi'de 30 yıldır tahin üretimi yapan Osman Öktem’in iş yerine gelen genç kız, yarım kilo tahin ile yarım kilo pekmez istedi.

ÇEKMECEDEKİ PARAYI ALDI

Öktem’in arka bölümdeki tenekeye yönelmesini fırsat bilen genç kız, bu sırada çekmecedeki bir miktar parayı aldı. Alışveriş yapan hırsız, iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra iş yerine genç bir erkek geldi. "Kan arıyoruz bize maddi destek verir misiniz?" diyen gence Öktem, 20 lira verdi.

GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Öktem, akşam saatlerinde gelen damadına para verdiği kişi tarafından dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine damadıyla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Öktem, gençten 20 dakika önce gelen kızın çekmeceden para çaldığını gördü, polise giderek şikayetçi oldu.

"O SIRADA BENİ TAKİP ETTİ"

Dolandırıldığından şüphelenirken soyulduğunu fark ettiğini belirten Öktem, “Ben içeride imalattayken içeriye bir genç kız girdi. Kızın geldiğini fark edince gelip, ilgilendim. Benden yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Ben de pekmez almak için kasanın arkasındaki tenekeye yöneldim. Kız da o sırada beni takip etti. Ben pekmez doldururken hemen arkamdaki çekmeceyi açıp, içindeki parayı alıyor.

"20 LİRA VERDİM"

Ben aslında çekmecedeki paraları aldığını fark etmemiştim. Kız gittikten yaklaşık 15-20 dakika sonra bir genç geldi. Bana AB grubu kan aradıklarını söyledi. Ben de 'Kan grubum A, ben size yardımcı olamam' dedim. Bunun üzerine bana ‘Kan bulmak için para topluyoruz bize destek olmak ister misiniz’ dedi. Ben de yardım etmek için çekmeceden 20 lira çıkarıp verdim.

"DOLANDIRILDIĞIMI DEĞİL, SOYULDUĞUMU FARK ETTİM"

Sonra 'Acaba beni dolandırdı mı' diye şüphelendim. Akşam damadım geldi, ona da durumu anlattım. Beraber güvenlik kameralarına bakarken dolandırıldığımı değil soyulduğumu fark ettim. Görüntülerle birlikte hemen polise gidip şikayetçi oldum.” dedi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



