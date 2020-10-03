Bursa’da domuz avında arkadaşını öldürdü

16 yaşındaki kişi, birlikte gittiği domuz avında çalıların arasına saklanan 15 yaşındaki arkadaşını kazara av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi’nde S.A. (16), arkadaşı Oğuzhan Ateş (15) ile domuz avı için ormanlık alana gitti.

2 arkadaş, farklı noktalardaki çalıların arasına saklanarak, beklemeye başladı.

İddiaya göre S.A., çalılıklardan gelen sesi domuz sesi zannederek, av tüfeğini ateşledi. Ardından ateş ettiği noktaya giden S.A., Oğuzhan Ateş’i kanlar içinde buldu.

ARKADAŞI ÖLDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Kazara arkadaşını vurduğunu anlayan S.A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Oğuzhan Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ateş’in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.