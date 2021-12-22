Bursa'da dondurma çalan gencin fotoğrafını çıkarıp rafa astı

Dükkanından dondurma çalınan esnaf, dondurmayı çalan gencin kamera görüntüsünü çıktı alarak rafa astı. Gencin fotoğrafının altına, bir daha yaparsa polise verileceği yazıldı.

Bursa'daki Hamitler Mahallesi'nde tekel bayisi işleten Göksel Çoban, dükkanından bir gencin dondurma alıp parasını vermeden gittiğini güvenlik kamerasından gördü.

Dışarı çıktığında dondurma çalan kişiye yetişemedi.

"BİR DAHA ÇALARSAN POLİSE VERECEĞİM"

Gencin dolaptan dondurma çalma anını dükkanının camına asan esnaf, altına da, "Dondurma çalan genç. Kamera kaydın elimde, bir daha çalarsan kaydı polise vereceğim" diye yazarak, herkesin görmesini sağladı.





"ÖĞRENCİ OLDUĞU İÇİN POLİSE GİTMEDİM"

Kamera görüntülerinde birinin dondurma alıp gittiğini gördüğünü ifade eden Göksel Çoban, "Ben dondurmayı aldıktan sonra içeriye para ödemeye gelmesini beklerken gelmedi. Arkasından koştum, ama yetişemedim. Ben de kamera kayıtlarından çocuğun resmini çıkartıp dükkanın önüne astım. Altına da not düştüm. Öğrenci olduğu için polise gitmedim, bir daha yapmasın diye böyle bir yola başvurdum." dedi.



