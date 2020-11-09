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- Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu
Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu
Dorsesi yan yatmış halde hareket eden tırın yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
- DHA
- 09.11.2020 - 10:54
- Güncelleme : 09.11.2020 - 11:47
Bursa-İzmir otoyolunda tehlike saçan tır kameraya yansıdı.
61 K 15604 plakalı tırın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DORSENİN DURUMUNA BAKMADAN İLERLEDİ
Tır sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.
Trafiği tehlikeye düşüren görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu ViDEO