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Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu

Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu

Dorsesi yan yatmış halde hareket eden tırın yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.