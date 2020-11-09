Dolar
8.2466
-3.2009%
Euro
9.8026
-3.1975%
Altın
1960.71
0.4256%
Borsa
1220.65
2.4069%
G. Altın
520.037
-2.7648%
Bitcoin
127634.72
-3.1247%
EXEN Coin
12.21
0.99%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu

    Dorsesi yan yatmış halde hareket eden tırın yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 11:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu

    Bursa-İzmir otoyolunda tehlike saçan tır kameraya yansıdı.

    61 K 15604 plakalı tırın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    DORSENİN DURUMUNA BAKMADAN İLERLEDİ

    Tır sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.

    Trafiği tehlikeye düşüren görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

    Bursa'da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu ViDEO

    Bursa da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu #1

    Bursa da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu #2

    Bursa da dorsesi yan yatan tırın tehlikeli yolculuğu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir