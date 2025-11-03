Bursa'da drift atarak ilerlediği caddedeki iş yerine çarptı: Kazanın ardından kaçtı

- Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, drift yaparken kontrolünü kaybedip park halindeki motosiklete çarptı.
- Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Polis, kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, drift atarak dakikalarca ilerledi.
Trafik magandası, direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkıp, bir işletme önündeki motosiklete çarptı.
KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın etkisiyle işletmede bulunan bir çalışan, neye uğradığını şaşırıp içeri kaçtı.
O anlar panik yaşanan iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, trafik magandası olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine polis, o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.