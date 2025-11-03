Abone ol: Google News

Bursa'da drift atarak ilerlediği caddedeki iş yerine çarptı: Kazanın ardından kaçtı

Yıldırım ilçesinde bir sürücü drift atarken kontrolünü kaybedip, park halindeki bir motosiklete çarptı. Sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansırken polis, olay yerinden kaçan trafik magandasının yakalanması için çalışma başlattı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 12:00 Güncelleme:
  • Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, drift yaparken kontrolünü kaybedip park halindeki motosiklete çarptı.
  • Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Polis, kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, drift atarak dakikalarca ilerledi.

Trafik magandası, direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkıp, bir işletme önündeki motosiklete çarptı.

KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın etkisiyle işletmede bulunan bir çalışan, neye uğradığını şaşırıp içeri kaçtı.

O anlar panik yaşanan iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, trafik magandası olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine polis, o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

3. Sayfa Haberleri