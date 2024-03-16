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Bursa'da drone çalan hırsızlar: Manzarayı seyretmek istedik

Bursa'da drone çalan hırsızlar: Manzarayı seyretmek istedik Bursa'da 20 bin lira değerinde dron çalan ve kısa sürede gözaltına alınan şüpheliler, "Bursa'nın manzarası güzel, o yüzden dron ile bakmak için çaldık" dediler.