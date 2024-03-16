Bursa'da drone çalan hırsızlar: Manzarayı seyretmek istedik

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezindeki işyerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde dronun çalınması ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Güven Timleri, dron çalan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.
Şüpheliler 40 adet suç kaydı bulunan V.K. (22), 58 suç kaydı bulunan F.Ç. (19) kısa sürede yakalandı.
"Bursa'nın manzarası güzel, drone ile bakmak istedik"
Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifadesinde, "Bursa'nın manzarası güzel. O yüzden dron ile bakmak için çaldık" dediği öğrenildi.
Biri tutuklandı, diğeri ev hapsi aldı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç tutuklanırken, V.K. ev hapsi cezasına çarptırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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