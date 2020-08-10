Çocuk ve gençlerin seyir halindeki araçların kapı ve camlarından dışarıya çıkarak trafiği tehlikeye soktuğu anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan düğün konvoyundaki vatandaşlar, araçların kapı ve camlarından dışarıya çıktı.

Kazaya davetiye çıkaran vatandaşlar, kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak yolculuğa devam etti.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Düğün konvoyundaki araçların tehlikeli yolculuğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine görüntüleri izleyerek harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sivil trafik ekipleri, düğün konvoyundaki araçları yakalamak için harekete geçti.

Bursa'da tehlikeli düğün konvoyu

İKİ SÜRÜCÜYE 3 BİN LİRA CEZA

Plaka sisteminden araç sürücülerini tespit eden ekipler, bir aracın Bursa'da bir aracın ise Kayseri'de olduğunu belirledi.

Araç sürücülerine ulaşan sivil ekipler, kendilerini ve trafiği tehlikeye sokarak camlardan ve kapılardan dışarıya çıkan 2 araç sürücüsüne toplam 3 bin 751 lira idari cezası uygulayarak araçları bağladı.