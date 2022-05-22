Bursa'da düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa vurdu

İnegöl ilçesinde düğün konvoyunun önüne bahşiş için atlayan 8 yaşındaki Eren cipin çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar dehşeti yaşadı.

Mesudiye Mahallesi üzerinde konvoydaki Özgür K. (42) yönetimindeki 34 ESV 177 plakalı cip, önüne bahşiş için geçen 8 yaşındaki Eren Salih Ç.'ye çarptı.

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

DHA'nın aktarımına göre, çarpmanın etkisiyle yere düşen Eren Salih Ç. yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















