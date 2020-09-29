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Bursa'da düğün magandalarına ceza kesildi
Bursa’da bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden kişilere 7 bin 300 lira ceza yazıldı.
- İHA
- 29.09.2020 - 09:22
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Güneştepe Mahallesi’nde bir düğünde gelin alma esnasında silahları havaya ateş eden şüphelileri tespit edildi.
2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro ekipleri kuru sıkı silahla havaya rastgele ateş eden iki kişiye 3 bin 150 liradan toplamda 7 bin 300 lira cezai işlem uyguladı.
Şüphelilerin İstanbul'da oturduğu ve o gün yakınlarının düğününe geldiği öğrenildi.
Bursa'daki düğün magandaları VİDEO