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    Bursa'da düğün magandalarına ceza kesildi

    Bursa’da bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden kişilere 7 bin 300 lira ceza yazıldı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 09:22
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    Bursa'da düğün magandalarına ceza kesildi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Güneştepe Mahallesi’nde bir düğünde gelin alma esnasında silahları havaya ateş eden şüphelileri tespit edildi.

    2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro ekipleri kuru sıkı silahla havaya rastgele ateş eden iki kişiye 3 bin 150 liradan toplamda 7 bin 300 lira cezai işlem uyguladı.

    Şüphelilerin İstanbul'da oturduğu ve o gün yakınlarının düğününe geldiği öğrenildi.

    Bursa'daki düğün magandaları VİDEO

    Bursa maganda

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