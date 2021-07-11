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    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı

    Bir düğün salonun önünde yanlış atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 08:50
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    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı

    Bursa’da bir düğün salonunun önünde bulunan çalılık alanda yanlış atılan havai fişekler yüzünden yangın çıktı.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen iftaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı.

    Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı ViDEO

    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı #1

    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı #2

    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı #3

    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı #4

    Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı #5

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