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Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı

Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı

Bir düğün salonun önünde yanlış atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.