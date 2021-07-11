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- Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı
Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı
Bir düğün salonun önünde yanlış atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
- İHA
- 11.07.2021 - 08:41
- Güncelleme : 11.07.2021 - 08:50
Bursa’da bir düğün salonunun önünde bulunan çalılık alanda yanlış atılan havai fişekler yüzünden yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen iftaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı ViDEO