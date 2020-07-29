Bursa’da dün evlenen adam, bugün kazada öldü

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30 yaşındaki Ekrem Cantekin’in kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Cantekin’in, dün evlendiği öğrenildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesi kırsal Ebeköylü Mahallesi’nde 30 yaşındaki çiftçi Ekrem Cantekin’in direksiyon kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi.

Cantekin, traktörün altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cantekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cantekin’in cansız bedeni Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DÜN EVLENDİ

Kazada hayatını Kaybeden Ekrem Cantekin’in, Nur Nisan Cantekin (27) ile dün nikahının kıyılarak evlendiği öğrenildi. Ayrıca Ekrem Cantekin’in 26 Temmuz’da Nisa Cantekin’e evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı.