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    Bursa’da dün evlenen adam, bugün kazada öldü

    30 yaşındaki Ekrem Cantekin’in kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Cantekin’in, dün evlendiği öğrenildi.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 17:03
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    Bursa’da dün evlenen adam, bugün kazada öldü

    Bursa’nın Yenişehir ilçesi kırsal Ebeköylü Mahallesi’nde 30 yaşındaki çiftçi Ekrem Cantekin’in direksiyon kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi.

    Cantekin, traktörün altında kaldı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cantekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cantekin’in cansız bedeni Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Bursa’da dün evlenen adam, bugün kazada öldü #1

    DÜN EVLENDİ

    Kazada hayatını Kaybeden Ekrem Cantekin’in, Nur Nisan Cantekin (27) ile dün nikahının kıyılarak evlendiği öğrenildi. Ayrıca Ekrem Cantekin’in 26 Temmuz’da Nisa Cantekin’e evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı.

    Bursa’da dün evlenen adam, bugün kazada öldü #2

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