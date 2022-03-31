Bursa'da dur ihtarına uymayan araçtan fazla sayıda uyuşturucu çıktı

Yıldırım ilçesinde Yunus timlerinin çalışma sırasında durmasını istediği araç 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yunus timleri, dün akşam saatlerinde şüpjeli şahıs ve araçlara yönelik operasyon başlattı.

Bu esnada 16 RAM 91 plakalı lüks otomobil, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

20 KİLOMETRE KOVALAMACA YAŞANDI

Yunus timleri ile otomobil sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan Ünal Y. (32) kıskıvrak yakalandı.

YÜKLÜ MÜKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira para ele geçirildi.

FARKLI SUÇLARDAN KAYDI OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüpheli Ünal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüpheli Ünal Y.'nin, farklı suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.