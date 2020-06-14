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- Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı
Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızını artıran sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı.
- DHA
- 14.06.2020 - 09:38
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde, 'dur' ihtarına uymayan 41 AEM 850 plakalı sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
3 OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI
Sokak arasına giren şüpheli, burada park halindeki 3 araca çarptı. Otomobilini daha sonra sokak üzerinde bırakan sürücü kaçarak, izini kaybettirdi.
Şüphelinin otomobili incelemek üzere emniyete çekilirken, polis de yakalanması için çalışma başlattı.