Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı

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Polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızını artıran sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde, 'dur' ihtarına uymayan 41 AEM 850 plakalı sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

3 OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI

Sokak arasına giren şüpheli, burada park halindeki 3 araca çarptı. Otomobilini daha sonra sokak üzerinde bırakan sürücü kaçarak, izini kaybettirdi.

Şüphelinin otomobili incelemek üzere emniyete çekilirken, polis de yakalanması için çalışma başlattı.