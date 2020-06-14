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    Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı

    Polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızını artıran sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 14.06.2020 - 09:38
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    Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 3 araca çarptı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde, 'dur' ihtarına uymayan 41 AEM 850 plakalı sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

    3 OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI

    Sokak arasına giren şüpheli, burada park halindeki 3 araca çarptı. Otomobilini daha sonra sokak üzerinde bırakan sürücü kaçarak, izini kaybettirdi.

    Şüphelinin otomobili incelemek üzere emniyete çekilirken, polis de yakalanması için çalışma başlattı.

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