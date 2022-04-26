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    Bursa'da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi

    Osmangazi ilçesindeki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Murat Avşar'ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Mersin'e gönderildi.
    • 26.04.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 18:11
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    Bursa'da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz gün tek motorlu eğitim uçağı düşmüştü.

    Yaşanan korkunç olay sonrası incelemelerin ardından ise enkaz sokak ortasından kaldırıldı.

    Düşen uçağın içerisindeki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

    Pilot için cenaze namazı kılındı

    Bu bağlamda Murat Avşar'ın cenazesi, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki evine getirilerek gözyaşlarıyla helallik alındı. Daha sonra Avşar için Alanyurt Hudai Cami'nde cenaze namazı kılındı.

    Bursa da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi #1

    Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekti

    Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ayşe Avşar, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Murat Avşar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.

    Bursa da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi #2

    Bursa da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi #3

    Bursa da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi #4

    Bursa da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi #5

    Bursa da düşen uçakta can veren pilotun cenazesi memleketine gönderildi #6


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