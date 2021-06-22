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Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı

Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına yapılan baskında, 17 kişiye 53 bin 550 TL para cezası kesildi.