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    Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı

    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına yapılan baskında, 17 kişiye 53 bin 550 TL para cezası kesildi.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 09:48
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    Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kapalı olması gereken işletmenin açık olduğuna dair ihbar alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    17 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye geldi. Açık olan işletmeye baskın yapan ekipler, eğlence mekanında bulunan 17 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 53 bin 550 lira idari para cezası uyguladı.

    O anlar çekilen görüntülere yansırken, bazı vatandaşlar yüzlerini kapatmaya çalıştı.

    Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı VİDEO

    Bursa da eğlence mekanına baskın yapıldı #1

    Bursa da eğlence mekanına baskın yapıldı #2

    Bursa da eğlence mekanına baskın yapıldı #3

    Bursa da eğlence mekanına baskın yapıldı #4

    Bursa da eğlence mekanına baskın yapıldı #5

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