- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı
Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına yapılan baskında, 17 kişiye 53 bin 550 TL para cezası kesildi.
- İHA
- 22.06.2021 - 08:52
- Güncelleme : 22.06.2021 - 09:48
Koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kapalı olması gereken işletmenin açık olduğuna dair ihbar alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
17 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye geldi. Açık olan işletmeye baskın yapan ekipler, eğlence mekanında bulunan 17 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 53 bin 550 lira idari para cezası uyguladı.
O anlar çekilen görüntülere yansırken, bazı vatandaşlar yüzlerini kapatmaya çalıştı.
Bursa'da eğlence mekanına baskın yapıldı VİDEO