Dolar
7.8958
-0.4726%
Euro
9.283
-0.1409%
Altın
1911.73
0.6459%
Borsa
1204.45
0.9826%
G. Altın
485.125
0.1062%
Bitcoin
91062.99
1.3039%
EXEN Coin
11.61
0.25%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Bursa'da eğlence mekanında hesap kavgası

    Bursa’da eğlence mekanında garson ile müşteri arasında hesap tartışması pahalıya patladı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 11:45
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 11:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da eğlence mekanında hesap kavgası

    Bursa'da bir aile grubu eğlence mekanına geldi. Aile fertleri bir süre eğlendikten sonra hesap istedi.

    Çalışan garsonlardan biri bu kişinin yanına giderek hesabınız "2 bin 500 lira" dedi.

    Misafir olan kişi “2 bin 500 TL hesap mı olur" diyerek garsonla tartışmaya başladı.

    Tartışmadan rahatsız olan müşteriler ise bu duruma tepki gösterdi.

    "HESABI ÖDE ÇEK GİT"

    Bu sırada tartışma yaşanan masanın arkasında oturan bir kişi, "Neden bağırıyorsun, hesabını öde çek git " diyerek, tepkisini dile getirince bu sefer ikili arasında tartışma çıktı.

    Bursa da eğlence mekanında hesap kavgası #1

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye, şişe ve yumruklarla birbirini darbetti. Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavgada ortalık savaş alanına döndü.

    Bursa'da eğlence mekanında hesap kavgası VİDEO

    Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

    Bursa da eğlence mekanında hesap kavgası #2

    KAVGA EDENLERE MASKE VE SOSYAL MESAFE CEZASI KESİLDİ

    Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesti. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da eğlence mekanında hesap kavgası #3

    Bursa da eğlence mekanında hesap kavgası #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir