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    Bursa'da eğlence mekanında yumruklu kavga

    Sevgilisiyle eğlence mekanına gelen H.A. ile "Neden masama bakıyorsun?" diyen T.B., sandalye ve yumruk darbeleriyle birbirine saldırdı.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 11:25
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    Bursa'da eğlence mekanında yumruklu kavga

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına kız arkadaşı ile gelen H.A., bir süre sonra etrafındaki masalarda oturanlara doğru bakmaya başladı.

    H.A.'nın tavır ve bakışlarından rahatsız olan müşteriler ise duruma tepki gösterdi.

    "NEDEN MASAMA BAKIYORSUN"

    Bu sırada H.A.'nın arka masasında oturan T.B. de, "Neden masama bakıyorsun?" diyerek, tepkisini dile getirince ikili arasında tartışma çıktı.

    Bursa'da eğlence mekanında yumruklu kavga ViDEO

    SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

    Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili sandalye ve yumruklarla birbirini darbetti.

    H.A., aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşletme çalışanları ve polisler, tarafları güçlükle ayırdı.

    2 ŞAHIS DA GÖZALTINA ALINDI

    Yaralı H.A., sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından H.A. ve T.B. gözaltına alındı. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Bursa da eğlence mekanında yumruklu kavga #6

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