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    Bursa'da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı

    Bir mekanının çıkşında çıkan kavgada 3 kişilik gruptaki H.C., tüfekle ateş açtı. Olayda 1'i polis 6 kişi yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı.
    • 25.06.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:24
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    Bursa'da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı

    Bursa'nın Organgazi ilçesinde ana yol üzerinde bulunan bir eğlece merkezine gelen 3 kişi, mekanda eğlendikten sonra dışarı çıktı.

    Mekandan çıkan 3 kişi, dışarıda bulunan bir grupla tartışmaya başladı.

    Tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya döndü ve sonrasında 3 kişi olay yerinden ayrıldı.

    Şahıslardan biri mekana ateş etti

    Kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan  H.C., elinde tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanında doğru ateş etti.

    Bursa'da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı VİDEO


    Bursa da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı #1

    1'i polis 6 kişi yaralandı

    Kurşunlar polis memuru Özgür Kaya'nın sırtına isabet ederken Süleyman Önen ve Fatih Demircan ağır yaralandı.

    Yine eğlence mekanının önünde bulunan B.U., S.U. ve F.U. tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandılar.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılardan polis memuru Özgür Kaya’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken yaralılar özel araç ve ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Durumları ağır olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.Bursa da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı #2

    2 kişi gözaltına alındı

    Olay sonrasında hastane ve eğlence merkezinin önüne çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

    Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi alırken 3 kişilik grup içinde yer aldıkları belirlenen M.D. ile A.Ç. isimli şahısları da gözaltına aldı.

    Soruşturma sürüyor

    Eğlence merkezine tüfekle ateş açtığı ileri sürülen H.C.’nin yakalanması için ise polis ekipleri araştırma başlattı.

    İHA'nın haberine göre; savcılığın ve polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.

    Bursa da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı #3

    Bursa da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı #4

    Bursa da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı #5

    Bursa da eğlence mekanında tüfekli kavga: 6 yaralı #6


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