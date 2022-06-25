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    Bursa'da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı

    Orhangazi'de ana yol üzerindeki bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açılması nedeniyle biri polis 6 kişi yaralandı.
    • 25.06.2022 - 08:28
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 08:46
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    Bursa'da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı

    Saat 03.30 sıralarında, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yol üzerinde bulunan bir eğlence merkezine eğlenmek için gelen 3 kişi, mekanda bir süre eğlendikten sonra dışarı çıktı.

    Dışarıda bir başka grupla tartışmaları kısa sürede kavgaya döndü. Olay sonrasında 3 kişi mekandan ayrıldı.

    Pompalı tüfekle ateş açıldı

    Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden H.C. (56) elinde tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanında doğru ateş etti.

    Bursa'da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı VİDEO

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #1

    Biri polis 6 kişi yaralandı

    Eğlence mekanından kapanış saatinde gerçekleşen olay sonrasında olay yerinde olan polis memuru Özgür Kaya (44) sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayda eğlence merkezinde çalıştıkları belirlenen Süleyman Önen (28), Fatih Demircan (31) ağır yaralandı. Yine eğlence mekanının önünde bulunan B.U. (35), S.U.(26) ve F.U. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandılar.

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #2

    Yaralılardan polis memuru Özgür Kaya’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaralılar özel araç ve ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #3

    Polis geniş güvenlik önlemi aldı

    Olay sonrasında hastane ve eğlence merkezinin önüne çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #4

    2 kişi gözaltına alındı

    DHA'Nın haberine göre; olay sonrasında harekete geçen polis ekipleri 3 kişilik grup içinde yer aldıkları belirlenen M.D. ile A.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Eğlence merkezine tüfekle ateş açtığı ileri sürülen H.C.’nin yakalanması için ise polis ekipleri araştırma başlattı. Savcılık ve polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #5

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #6

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #7

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #8

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #9

    Bursa da eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1’i polis 6 yaralı #10


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