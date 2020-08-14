Ehliyetsiz bir sürücü, bisiklet yolunda giden bisikletliye çarptı. Panikleyen sürücü, bisikletli şahsı 40 metre boyunca arabanın üzerinde götürdükten sonra durabildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Bursa İnegöl'de Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde Fatma Y. adlı sürücü, otomobille seyir halindeyken, önüne aniden çıkan bisiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca, bu kez de önünde seyir halinde olan Yalçın Ü.’nün kullandığı bisikleti fark edemeyerek çarptı.

ÇARPIP 40 METRE SÜRÜKLEDİ

Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü arabanın ön camına düştü, panikleyen Fatma Y. ise fren yerine gaza basınca 40 metre çarptığı bisiklet sürücüsünü götürdükten sonra ancak durabildi. Talihsiz adam yere düşerek yaralandı.

KADIN ŞOK GEÇİRDİ

Kanlar içerisinde kalan bisiklet sürücüsünün imdadına çevredekiler yetişti. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü ise çevreden geçen diğer kadınlar teselli etti.

Bursa'da ehliyetsiz sürücü bisikletli sürücüye çarptı VİDEO



KAZA ANINI ANLATTI

Fatma Y. kaza anını ise şöyle anlattı:

"Ben seyir halindeyken önüme bir bisiklet çıktı ona çarpmamak için direksiyonu kırınca diğer bisiklet sürücüsüne çarptım. Ben de nasıl olduğunu anlayamadım."

EHLİYETİ YOKMUŞ

Öte yandan, yapılan sorgulamada Fatma Y.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.





















