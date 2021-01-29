Bursa'da ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, seyir halinde olan plakasız otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

POLİS, İZİNİ SÜRDÜ

Polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. Sürücü İ.H.S, Yıldırım İlçesi Umurbey Mahallesi’nde ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis ekipleri ise bölgeye giriş-çıkışları kontrol altına alarak, şüpheli aracın mahalleden çıkışını önledi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Park halindeki 2 otomobile de çarpan araç, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

İ.H.S.’nin ifadesinde ehliyeti olmadığı ve kısıtlamayı ihlalden para cezası verilmesinden korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sürücü İ.H.S. ile beraberindeki arkadaşı M.İ., gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri süren İ.H.S. ve M.İ.’ye toplam 8 bin 773 TL ceza uygulandı. Otomobil ise çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.























