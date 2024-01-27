Bursa'da ehliyetsiz sürücü pazara çıkarken yakalandı: 'Ayağını öpeyim ceza yazma' Bir vatandaş gündüz saatlerinde ehliyeti olmadan otomobiliyle pazara çıkınca ekipler yakaladı. Ceza yememek için direnen anne ile oğlu, cezadan kaçamadı.

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İHA

Trafik ekipleri kural ihlallerine geçit vermiyor.

Bir hareketlilik de Bursa'da yaşandı.

Yıldırım ilçesinde ehliyetsiz şekilde pazara çıkan 32 yaşındaki E.T., pazar alışverişini yaptı.

"Pazara çıktık ceza yazmayın"

Ardından eve dönmek istediği sırada uygulama noktasına girdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede E.T.’nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine ekiplere, ‘Ağabey pazara çıktık, bak malzemeler de burada. Ceza yazmayın.’ dese de cezadan kaçamadı.

"Elini ayağını öpeyim"

Sürücünün annesi de olay yerine gelerek ekiplere adete yalvardı. Ehliyetli birini getireceğini söyleyen kadına, ekipler ceza yazmak zorunda olduklarını söyledi.

Kadın da, "Elini ayağını öpeyim yazma." diyerek ısrar etti.

O anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)