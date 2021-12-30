Bursa'da ehliyetsiz sürücü yaşlı çifte çarptı

Son sürat ilerleyen otomobil, karşıdan karşıya geçen karı kocaya çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken, kocası hafif yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi’nde seyir halinde olan 06 CGF 146 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hamza Polat (59) ve eşi Adalet Polat (56)'a çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın ağır yaralanırken, kocası ise hafif yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayı gören vatandaşlar yaralılara yardıma koşarken, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan kadın ve kocası olay yerine gelen ambulanslar ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adalet Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Hamza Polat'ın tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kaza sonrası olay yerinden kaçan ve otomobili terk eden İbrahim Enes K. ile Kerem B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

İbrahim Enes K., otomobili kendisinin kullandığını ve korktuğu için kaçtıklarını söyledi. Ancak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu aracı kullananın 18 yaşındaki Kerem B. olduğunu tespit etti. İbrahim Enes K., arkadaşı Kerem B.'nin ehliyetinin olmadığı için suçu üstlendiğini ifade etti.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Enes K. para cezasına, Kerem B. ise ev hapsine çarptırıldı. Otomobilin asıl sahibi Emirhan B.'ye ise idari işlem yapıldı.

"AŞIRI HIZLA ÇARPTILAR"

Yaşanan kazanın kontrolsüz hızdan kaynaklandığını belirten esnaf Tülin Kahraman, "Saat 16.15 sıralarında gençlerin kullandığı söylenen eski kasa bir otomobil çok hız yaparak iki yayaya çarptı. Kadını fırlatmış. Dükkandaki kameralara baktığımızda yayalar tam yolun ortasındaydı. Hız kesmeden çarpmış." dedi.