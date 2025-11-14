- Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletteki kurye yaralandı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kazazedeye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
- Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halinde olan kurye Ö.A. idaresindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken hafif ticari araç ise sitenin duvarına çarparak durabildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.