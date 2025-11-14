Abone ol: Google News

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletteki kurye yaralandı

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki kuryenin yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 04:39
Bursa'nın Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halinde olan kurye Ö.A. idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken hafif ticari araç ise sitenin duvarına çarparak durabildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

