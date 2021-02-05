Bursa'da ehliyetsiz yakalandı: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok

Bursa'da ehliyetsiz yakalandı: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok

Kısıtlama saatleri içerisinde ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü, 6 bin lira ceza yazılmasının ardından kendisini çeken gazeteciye "İyi çek, alkol var, her şey var, sıkıntı yok" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin birçok noktasında denetim yaptı.

Ekipler, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde, 19 PE 999 plakalı otomobili durdurdu.

İzin belgesi olmadığı belirlenen sürücü Rahmi A.’ya alkol muayenesi yapılmak istendi.

"İYİ ÇEK, ALKOL VAR, HER ŞEY VAR, SIKINTI YOK"

Ancak muayeneyi reddeden sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Rahmi A., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekiyor musun? İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok.” dedi.

PARA CEZASI YAZILDI

Polisin yoğun çabasına rağmen alkolmetreye üflemeyen Rahmi A.’ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ve alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine el konulan Rahmi A., polis ekiplerince karakola götürüldü.





























