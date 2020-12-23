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    Bursa’da ekiplerden kaçan sürücü iş yerlerine daldı

    Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle caddede iş yerlerine çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.12.2020 - 09:04
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    Bursa’da ekiplerden kaçan sürücü iş yerlerine daldı

    Trafik ve asayiş ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde denetime başladı.

    Vatandaşlar ve sürücülerin kontrol edildiği sırada kısıtlamanın bitimine yarım saat kala 34 CCP 115 plakalı bir otomobil, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

    ELEKTRİK DİREĞİ İLE KASAP ARASINA SIKIŞTI

    Cadde üzerinden Görükle yerleşkesi istikametine kaçan otomobil sürücüsü Muhammed D., (28) aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerlerine çarptı.

    Otomobil, elektrik direği ile kasap dükkanı arasında sıkıştı.

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    OTOMOBİLİ BIRAKTI, YAYA OLARAK KAÇTI

    Araç içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

    Ekipler kaza yerinden ayrılan sürücünün arkasından yaya olarak koştursa da yakalayamadı.

    Otomobilde ve iş yerlerinde ağır maddi hasar meydana gelirken, araçta yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Bursa’da ekiplerden kaçan sürücü iş yerlerine daldı #1

    KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sürücünün ışık hızıyla iş yerlerine çarpma anı yer aldı.

    Olay ile ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

    Bursa’da ekiplerden kaçan sürücü iş yerlerine daldı #2

    Bursa’da ekiplerden kaçan sürücü iş yerlerine daldı #3

    Bursa’da ekiplerden kaçan sürücü iş yerlerine daldı #4

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