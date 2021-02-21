Kısıtlamada ekmek almaya çıktıklarını söyleyerek polise yakalanan 3 kişi hakkında, toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasına uygulama noktası kurdu.

İnegöl ilçesi Belediye Meydanı’nda uygulama yapan ekipler, yaya 3 kişiyi durdurdu.

Ekipler, 3 kişiye de izin belgelerini sordu. Ancak 3 kişi de belge gösteremedi.

ADRESLERİ İNCELENDİ

Yasağı ihlal eden kişilerin “Ekmek almaya çıktık” demesi üzerine ekipler, 3 kişinin adreslerini inceledi.

Bursa'da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi VİDEO

PARA CEZASI VERİLDİ

Ekipler, 3 kişinin yalan söylediğini ortaya çıkardı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.













