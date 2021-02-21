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    Bursa'da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi

    Kısıtlamada ekmek almaya çıktıklarını söyleyerek polise yakalanan 3 kişi hakkında, toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 15:16
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    Bursa'da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasına uygulama noktası kurdu.

    İnegöl ilçesi Belediye Meydanı’nda uygulama yapan ekipler, yaya 3 kişiyi durdurdu.

    Ekipler, 3 kişiye de izin belgelerini sordu. Ancak 3 kişi de belge gösteremedi.

    ADRESLERİ İNCELENDİ

    Yasağı ihlal eden kişilerin “Ekmek almaya çıktık” demesi üzerine ekipler, 3 kişinin adreslerini inceledi.

    Bursa'da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi VİDEO

    Bursa da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi #1

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Ekipler, 3 kişinin yalan söylediğini ortaya çıkardı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

    Bursa da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi #2

    Bursa da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi #3

    Bursa da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi #4

    Bursa da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi #5

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