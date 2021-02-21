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- Bursa'da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi
Bursa'da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi
Kısıtlamada ekmek almaya çıktıklarını söyleyerek polise yakalanan 3 kişi hakkında, toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.
- DHA
- 21.02.2021 - 14:50
- Güncelleme : 21.02.2021 - 15:16
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasına uygulama noktası kurdu.
İnegöl ilçesi Belediye Meydanı’nda uygulama yapan ekipler, yaya 3 kişiyi durdurdu.
Ekipler, 3 kişiye de izin belgelerini sordu. Ancak 3 kişi de belge gösteremedi.
ADRESLERİ İNCELENDİ
Yasağı ihlal eden kişilerin “Ekmek almaya çıktık” demesi üzerine ekipler, 3 kişinin adreslerini inceledi.
Bursa'da ekmek almaya çıktığını iddia edenlere, kısıtlama cezası verildi VİDEO
PARA CEZASI VERİLDİ
Ekipler, 3 kişinin yalan söylediğini ortaya çıkardı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.