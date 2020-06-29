Bursa'da camiye giden adam kurşunların hedefi oldu

Bursa'da camiye giden adam kurşunların hedefi oldu

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Bir otomobilden motosiklet sürücüsüne pompalı tüfekle ateş açılırken, camiye gitmek için yolda yürüyen Hüseyin Çetin saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçsine bağlı Maksem Mahallesi'nde motosiklet sürücüsüne, arkadan gelen otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

CAMİYE GİDERKEN SALDIRININ ORTASINDA KALDI

Motosiklet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu saldırıda silahtan çıkan saçmalar, bu sırada namaz kılmak için camiye giden Hüseyin Çetin'e isabet etti.

Paniğe kapılıp kaçmaya çalışan Çetin, yaklaşık 200 metre sonra kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Çetin, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.